ANP Mertens behoedt Napoli voor sof

NAPELS - Napoli heeft zondag een pijnlijke thuisnederlaag nipt voorkomen. De nummer drie van Italië kwam in het eigen stadion San Paolo niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen het laaggeklasseerde Palermo.

Door ANP - 29-1-2017, 23:12 (Update 29-1-2017, 23:12)

De Siciliaanse club, negentiende in de Serie A, kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong door een doelpunt van de Macedonische aanvaller Ilja Nestorovski. Palermo hield een uur stand, maar in de 66e minuut schoot de Belg Dries Mertens met zijn dertiende competitietreffer Napoli op gelijke hoogte en behoedde zijn ploeg voor een sof.

Door het benauwde gelijkspel handhaafde Napoli zich op de derde plaats, maar het gat naar koploper Juventus groeide naar zes punten. De regerend landskampioen won zondag de uitwedstrijd tegen Sassuolo met 2-0, terwijl achtervolger AS Roma bij Sampdoria onderuit ging met 3-2.