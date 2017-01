Franse topper eindigt onbeslist

PARIJS - De topper in de Franse competitie tussen koploper AS Monaco en titelhouder Paris Saint-Germain heeft zondag geen winnaar opgeleverd. Het duel in het Parijse Parc des Princes eindigde in 1-1.

Door ANP - 29-1-2017, 23:18 (Update 29-1-2017, 23:18)

De wedstrijd bleef lang zonder doelpunten, totdat de thuisclub tien minuten voor tijd een strafschop kreeg. Edinson Cavani benutte de penalty en zette PSG op 1-0. De Uruguayaan maakte al zijn 21e competitiegoal van dit seizoen.

AS Monaco kwam in blessuretijd toch nog op gelijke hoogte via een trefzekere inzet van Bernardo Silva. De Monegasken namen met het verdiende punt de koppositie weer over van OGC Nice, dat zondag met 3-1 won van Guingamp. De twee zuidelijke clubs hebben evenveel punten, maar Monaco kan bogen op een veel beter doelsaldo. PSG bleef derde op drie punten.