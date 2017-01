Diks op weg terug naar Vitesse

ANP Diks op weg terug naar Vitesse

ARNHEM - In navolging van Ricky van Wolfswinkel, Adnane Tighadouini en Alexander Büttner keert ook Kevin Diks vrijwel zeker terug bij Vitesse. De rechtsback komt bij Fiorentina amper in actie en wil zich daarom laten verhuren aan een club waarbij hij wel kans op speeltijd heeft. De zaakwaarnemer van Diks en een woordvoerder van Vitesse bevestigden maandag allebei dat de gesprekken over een huurovereenkomst tot het einde van het seizoen in een afrondende fase zitten.

Door ANP - 30-1-2017, 11:41 (Update 30-1-2017, 11:41)

De twintigjarige jeugdinternational stapte vorig jaar van Vitesse over naar Fiorentina, dat zo'n 3 miljoen euro betaalde voor Diks. De Apeldoorner ondertekende een contract voor vijf jaar in Florence. In de Serie A kwam hij vooralsnog als invaller slechts twee keer kort in actie.

Verschillende Italiaanse clubs zouden de afgelopen weken interesse hebben getoond in Diks, maar zelf wil de rechtsback het liefst in het vertrouwde geel-zwart van Vitesse weer ritme opdoen. Hij moet bij de halvefinalist in het bekertoernooi de concurrentie aangaan met Kelvin Leerdam.