Ulloa voelt zich bedrogen door Ranieri

LEICESTER - Aanvaller Leonardo Ulloa voelt zich bedrogen door coach Claudio Ranieri en zal niet meer spelen voor Leicester City. De boze Argentijn liet dat maandag weten via Twitter.

Door ANP - 30-1-2017, 19:17 (Update 30-1-2017, 19:17)

Ulloa beweert dat Leicester en dan met name Ranieri een transfer in de weg staat. Tegen Sky Sports verduidelijkte de speler zijn ongenoegen. ,,Ranieri heeft me de afgelopen tijd steeds gezegd dat ik bij een bod van ongeveer 4 of 5 miljoen pond mag vertrekken. Ik heb begrepen dat er aanbiedingen zijn geweest voor bedragen rond die orde van grootte en Leicester heeft ze niet eens in overweging genomen. Ranieri zegt nu ineens dat hij me graag wil houden.''

De Argentijn leverde vorig seizoen, toen Leicester stuntte met de titel in de Premier League, een bijdrage met zes doelpunten in 33 wedstrijden. Dit seizoen mocht hij pas één keer meedoen. ,,Met alle respect voor de fans van Leicester, voor mijn carrière is het beter dat ik naar een andere club ga. Ik snap niet dat Leicester niet wil meewerken aan een transfer.''