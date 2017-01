Lawrence volgt Saintfiet op bij Trinidad

PORT OF SPAIN - Dennis Lawrence is de nieuwe bondscoach van de nationale voetbalploeg van Trinidad en Tobago. De 42-jarige oud-international is de opvolger van de Belg Tom Saintfiet, die enkele weken geleden ontslag nam. Saintfiet was pas sinds begin december bondscoach van Trinidad.

Door ANP - 30-1-2017, 21:46 (Update 30-1-2017, 21:46)

Lawrence was international van 2000 tot 2009, en maakte deel uit van de selectie van Trinidad en Tobago die in 2006 meedeed aan het wereldkampioenschap in Duitsland. De Engelse oud-verdediger Sol Campbell gaat Lawrence assisteren.

In de WK-kwalificatie heeft Trinidad en Tobago de eerste twee wedstrijden verloren van Costa Rica (0-2) en Honduras (3-1). Het land staat vooralsnog vijfde in een poule van zes teams. De eerste drie ploegen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, terwijl de nummer vier play-offs mag spelen. De volgende wedstrijd van Trinidad en Tobago is in maart tegen Panama.