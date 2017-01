Diks terug bij Vitesse

ANP Diks terug bij Vitesse

ARNHEM - Kevin Diks is terug bij Vitesse. De eredivisieclub uit Arnhem huurt de twintigjarige verdediger voor de rest van het seizoen van Fiorentina, meldde Vitesse dinsdag.

Door ANP - 31-1-2017, 10:28 (Update 31-1-2017, 10:28)

Diks kwam vanaf 2005 al elf jaar uit voor Vitesse en afgelopen zomer maakte hij de overstap naar de Italiaanse club. De Apeldoorner ondertekende een contract voor vijf jaar in Florence, maar in de Serie A kwam hij vooralsnog als invaller slechts twee keer kort in actie.

,,De stap naar Fiorentina was geweldig. Ineens kom je in een andere cultuur terecht. Het verdedigen wordt in Italië echt gezien als een vak apart. Ik heb als voetballer en als mens ontzettend veel geleerd in het afgelopen half jaar. De terugkeer naar Vitesse voelt op dit moment als de juiste stap'', aldus Diks. ,,Vitesse voelt als thuiskomen waar mijn hart ligt. Ik vergeet nooit waar ik vandaan kom.”