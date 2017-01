Sainsbury van Zwolle via China naar Inter

MILAAN - De Australische verdediger Trent Sainsbury (25) heeft een opvallende stap gemaakt in zijn carrière. De international verruilde PEC Zwolle een jaar geleden voor een Chinees avontuur bij Jiangsu Suning FC, maar keert nu terug in Europa bij de Italiaanse topclub Internazionale. De nummer vier van de Serie A, die na het ontslag van trainer Frank de Boer bezig is aan een flinke opmars, huurt Sainsbury voor een half jaar.

Door ANP - 31-1-2017, 14:32 (Update 31-1-2017, 14:32)

PEC Zwolle plukte Sainsbury begin 2014 weg uit Australië bij Central Coast Mariners. Hij zat op de tribune tijdens de gewonnen bekerfinale tegen Ajax, maar had daarna wel een aandeel in de winst van de Johan Cruijff Schaal.

De Australische international mag zich nu gaan bewijzen in de Italiaanse competitie. Sainsbury neemt bij Inter de plek over van Andrea Ranocchia, die is verhuurd aan de Engelse club Hull City.