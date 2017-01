Willem II huurt middenvelder van Juventus

TILBURG - Willem II heeft zich op de slotdag van de winterse transferperiode versterkt met Vajebah Sakor. De Tilburgers huren de geboren Liberiaan, die al op jonge leeftijd naar Noorwegen verhuisde, tot het einde van het seizoen van Juventus. Sakor staat sinds begin 2013 onder contract bij de Italiaanse topclub uit Turijn.

De middenvelder debuteerde al op vijftienjarige leeftijd voor de club Asker. Sakor werd daarmee de jongste debutant ooit in de Noorse competitie. Twee jaar later stapte hij over naar Juventus, dat hem uitleende aan de Belgische club Westerlo en Valerenga in Noorwegen. Het komende half jaar mag hij zich in Tilburg laten zien bij Willem II.

,,Ik ben bereid om me aan te passen aan het Nederlandse voetbal, dat mij denk ik wel ligt omdat het vooral technisch is'', zei de Noorse jeugdinternational dinsdag.