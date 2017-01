Poulsen weg bij PSV

ANP Poulsen weg bij PSV

EINDHOVEN - Simon Poulsen lijkt zijn voetballoopbaan in eigen land te gaan afsluiten. De Deense linkerverdediger vertrekt bij PSV en keert terug naar SønderjyskE. Poulsen, die dinsdag een tweejarig contract ondertekende, speelde van 2002 tot 2005 ook al voor die club.

Door ANP - 31-1-2017, 19:51 (Update 31-1-2017, 19:51)

In de zomer van 2015 nam PSV de voormalig international transfervrij over van AZ. Mede door blessures kwam Poulsen in anderhalf seizoen bij de Eindhovenaren maar tot vijf officiële wedstrijden in het eerste elftal. PSV ontvangt een kleine transfervergoeding van SønderjyskE, dat in Denemarken op het hoogste niveau actief is.