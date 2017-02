KNVB telt recordaantal wintertransfers: 151

ZEIST - In de afgelopen transferperiode zijn er door KNVB 151 transfers geregistreerd. Dat is een record, meldt de voetbalbond woensdagochtend nadat de transferperiode om middernacht werd afgesloten. Het oude record stond op 142 en stamt uit de winterstop van het seizoen 2008-2009. Van de 151 transfers gingen er 58 spelers van een Nederlandse naar een buitenlandse club. Zestig spelers bewandelden de omgekeerde weg, terwijl 33 spelers binnen Nederland van club wisselden.

Door ANP - 1-2-2017, 8:39 (Update 1-2-2017, 8:39)

Van alle getransfereerde spelers ging het in 53 gevallen om verhuur. Wout Brama was de eerste speler die overstapte. De middenvelder kwam op 3 januari om 16.50 uur van PEC Zwolle en vertrok naar FC Utrecht. De laatste speler die de KNVB overschreef was Jari Oosterwijk. De aanvaller ging dinsdag van FC Twente naar NAC Breda om 23.59 uur.

Oosterwijk was niet de enige die een lastminutetransfer maakte. Ook dit seizoen was het weer druk op de slotdag waarop liefst 59 spelers nog van club wisselden. De grootste transfers waren die van Anwar El Ghazi (van Ajax naar Lille), Robert Mühren (AZ/Zulte Waregem), Hans Hateboer (FC Groningen/Atalanta Bergamo) en David Neres (São Paulo/Ajax).

Overigens geldt voor spelers die naar het buitenland vertrekken de lokale tijd en/of het 'transferwindow' dat ter plekke wordt gehanteerd. Werkloze spelers kunnen ook buiten de transferperiodes overgeschreven worden als zij een contract tekenen.