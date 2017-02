Tijdstraffen in voetbal op agenda

ANP Tijdstraffen in voetbal op agenda

ZÜRICH - De internationale spelregelcommissie IFAB gaat tijdens haar komende vergadering op 3 maart tijdstraffen bij gele kaarten bespreken. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Het gebruik van tijdstraffen is de afgelopen jaren al getest bij Europese jeugdtoernooien.

Door ANP - 1-2-2017, 11:17 (Update 1-2-2017, 11:17)

Ook laat de IFAB, waar de nationale bonden van Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland en wereldvoetbalbond FIFA zitting in hebben, zich informeren over de tests met videoscheidsrechters. Komend jaar wordt er in meer competities getest met arbiters, die hulp krijgen van tv-beelden.

De rol van de aanvoerder wordt verder besproken. Diens verantwoordelijkheden worden mogelijk uitgebreid om ,,discipline op het veld'' en de ,,communicatie tussen spelers en arbitrage'' te verbeteren. Er wordt al langer gesproken over een regel waarbij alleen de aanvoerder met de scheidsrechters mogen praten zoals bijvoorbeeld in het rugby gebruikelijk is.