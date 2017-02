Barcelona lonkt naar bekerfinale

ANP Barcelona lonkt naar bekerfinale

MADRID - Barcelona heeft woensdagavond een stevige optie genomen op een plaats in de finale van het Spaanse bekertoernooi. De titelhouder won de eerste wedstrijd tegen Atlético Madrid in de halve eindstrijd met 2-1. Bij de rust leidde Barça in Estadio Vicente Calderón al met 2-0 dankzij fraaie treffers van Luis Suárez (doeltreffende solo) en Lionel Messi (afstandsschot).

Door ANP - 1-2-2017, 22:56 (Update 1-2-2017, 22:56)

Na de rust gaf Atlético veel beter partij aan Barcelona. Na de rake kopbal van Antoine Griezmann in de 59e minuut (1-2) was de thuisploeg heel dicht bij de gelijkmaker. Doelman Jasper Cillessen redde onder meer echter knap op een inzet van dichtbij van Griezmann.

De return is volgende week in Barcelona. In de andere halve eindstrijd speelt Celta de Vigo donderdag op eigen veld de eerste wedstrijd tegen Alavés.