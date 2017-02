Celta de Vigo en Alavés scoren niet

VIGO - Het eerste duel tussen Celta de Vigo en Alavés in de halve finales van de Spaanse beker heeft geen winnaar opgeleverd. De wedstrijd eindigde donderdagavond in de stromende regen in Vigo in 0-0. Daarmee was Alavés als bezoekende club de morele winnaar.

Door ANP - 2-2-2017, 23:06 (Update 2-2-2017, 23:06)

De return in Vitoria-Gasteiz is volgende week woensdag. Een dag eerder gaat Atlético Madrid op bezoek bij Barcelona. Het eerste duel tussen de twee grootmachten eindigde woensdag in Madrid in 1-2 voor de Catalanen.