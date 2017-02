Feyenoord met El Ahmadi tegen FC Twente

ANP Feyenoord met El Ahmadi tegen FC Twente

ROTTERDAM - Feyenoord speelt zondag met Karim El Ahmadi tegen FC Twente. Trainer Giovanni van Bronckhorst liet vrijdag weten dat hij de van de Afrika Cup teruggekeerde middenvelder meteen een basisplaats geeft. ,,Hij is belangrijk voor ons.''

Door ANP - 3-2-2017, 13:58 (Update 3-2-2017, 14:12)

In Afrika werd El Ahmadi met Marokko in de kwartfinales uitgeschakeld. Hij is sinds enkele dagen weer in Rotterdam. ,,Hij is fit teruggekomen'', lichtte Van Bronckhorst toe. Wie in Enschede het slachtoffer wordt van de rentree van El Ahmadi gaf de coach nog niet prijs.

Of Eljero Elia, evenals El Ahmadi oud-speler van FC Twente, meedoet is niet helemaal zeker. De linksbuiten heeft wat last van een spierblessure. Van Bronckhorst: ,,Hij heeft vandaag deels meegetraind. Ik ga ervan uit dat hij kan spelen. Helemaal zeker weet ik dat nog niet.''

Van Bronckhorst liet verder weten dat Kenneth Vermeer een paar dagen wegens ziekte ontbrak. Het is de bedoeling dat de van een zware knieblessure herstellende doelman over ruim een week weer in het tweede van Feyenoord meedoet.