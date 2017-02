Baku wil finale Champions League

ZURICH - Baku wil de finale van de Champions League in 2019. De UEFA zei vrijdag dat de hoofdstad van Azerbeidzjan zich kandidaat heeft gesteld. Er is nog een tweede kandidaat voor Europa's meest aansprekende eindstrijd voor clubs, de Spaanse hoofdstad Madrid.

Door ANP - 3-2-2017, 15:55 (Update 3-2-2017, 16:53)

Baku schuift het Olympisch Stadion naar voren, dat plaats biedt aan 70.000 toeschouwers. In Madrid gaat het om Estadio Metropolitano, met ingang van het nieuwe seizoen de thuishaven van Atlético.

In Madrid vond in 2010 voor de laatste keer de finale van de Champions League plaats, in het Bernabéu van Real. Inter, met Wesley Sneijder, versloeg Bayern München. Baku was niet eerder het toneel van deze wedstrijd. De stad heeft zich ook kandidaat gesteld voor de finale van de Europa League in 2019. Beide wedstrijden organiseren is niet toegestaan.

Naast Baku zijn Frankfurt en Stuttgart ook in de race voor de finale van de Europa League, meldde de UEFA. De Duitse voetbalbond kan echter slechts één kandidaat afvaardigen. Sevilla, Glasgow, Istanbul en Tbilisi zijn de andere kandidaten.

De uitverkiezing is in september.