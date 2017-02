Metz stijgt vier plekken na winst op Marseille

ANP Metz stijgt vier plekken na winst op Marseille

METZ - FC Metz heeft vrijdag in de Franse voetbalcompetitie gewonnen van Olympique Marseille. Het duel eindigde in 1-0. Middenvelder Yann Jouffre scoorde in de 82e minuut.

Door ANP - 3-2-2017, 23:13 (Update 3-2-2017, 23:13)

Metz steeg door de overwinning van de negentiende naar de vijftiende plaats, en heeft na 22 wedstrijden 24 punten. Dat hadden 26 punten kunnen zijn, maar de voetbalclub kreeg begin januari twee strafpunten opgelegd vanwege ongeregeldheden in de wedstrijd tegen Lyon in december. De doelman van Lyon werd bekogeld met vuurwerk.

Marseille blijft zesde in de Ligue 1 met 33 punten.