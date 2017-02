Heerenveen verhuurt Thern aan AIK

HEERENVEEN - sc Heerenveen heeft de Zweedse middenvelder Simon Thern de rest van het jaar verhuurd aan AIK. Dat maakte de Friese eredivisionist zaterdag bekend.

Door ANP - 4-2-2017, 12:58 (Update 4-2-2017, 12:58)

,,We zijn blij voor Simon dat hij voor een huurperiode naar Stockholm kan. We denken dat dit op dit moment de beste oplossing is om aan spelen toe te komen'', aldus technisch manager Gerry Hamstra.

Thern (24) kwam in december 2014 over van Malmö FF, maar kende in Friesland veel blessureleed. Dit seizoen had hij geen basisplaats in het team van coach Jurgen Streppel. Thern heeft in Heerenveen nog een contract tot medio 2018.

Bij topclub AIK treft hij Rikard Norling, die eerder zijn trainer was bij Malmö. De competitie in Zweden begint over twee weken.