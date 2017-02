Chelsea neemt verder afstand van Arsenal

LONDEN - Chelsea heeft er zaterdag voor gezorgd dat Arsenal niet meer aan de titel hoeft te denken in deze jaargang van de Premier League. De koploper was in de Londense derby met 3-1 te sterk voor de ploeg die het gat had kunnen verkleinen tot zes punten. Door de verdiende nederlaag groeide de marge na 24 speelronden echter naar twaalf punten.

Door ANP - 4-2-2017, 15:42 (Update 4-2-2017, 15:42)

Marcos Alonso bracht de thuisploeg op Stamford Bridge al na 13 minuten op voorsprong. Hij kopte raak uit de rebound nadat Diego Costa, eveneens met het hoofd en op aangeven van Pedro, de lat had getroffen boven doelman Petr Cech.

Na rust maakte Eden Hazard er met een knappe solo vanaf de middellijn 2-0 van. Cesc Fabregas schoot vijf minuten voor tijd zelfs de 3-0 binnen. In blessuretijd scoorde Olivier Giroud nog tegen.

Chelsea kwam door de zege op 59 punten. Tottenham Hotspur is tweede met net zo veel punten (47) als Arsenal en speelt later op zaterdag tegen Middlesbrough.