Bayern München verspeelt punten tegen Schalke

MÜNCHEN - Bayern München heeft zaterdag na zeven overwinningen op rij weer eens punten laten liggen in de Bundesliga. De thuiswedstrijd tegen Schalke 04 eindigde in 1-1.

Door ANP - 4-2-2017, 17:38 (Update 4-2-2017, 17:47)

De Poolse spits Robert Lewandowski zette Bayern met een stift in de negende minuut op voorsprong, na een door Arjen Robben ingeleide aanval door het hart van de defensie. Daarmee leek het een eenvoudige middag te worden tegen het kwakkelende Schalke, maar de ploeg van Markus Weinzierl richtte zich op. Enkele minuten na de openingstreffer benutte Naldo namens de gasten een vrije trap, die houdbaar leek voor Bayern-doelman Manuel Neuer.

In het slot van de eerste helft schoot Schalke-spits Guido Burgstaller op de lat. Lewandowski raakte direct daarna aan de andere kant ook het aluminium. De Duitse koploper nam na rust het initiatief in handen, maar kwam niet meer tot scoren. Vijf minuten voor tijd had Javi Martínez de wedstrijd toch in het voordeel van Bayern kunnen beslissen, maar hij schoot vanuit kansrijke positie voorlangs.

Voorsprong slinkt

Door het gelijkspel kan de voorsprong van drie punten die Bayern in de Bundesliga had op nummer twee RB Leipzig slinken tot één punt. Dan moet Leipzig zaterdagavond wel de lastige uitwedstrijd bij Borussia Dortmund winnen.

Voor Hoffenheim opende Mark Uth, oud-speler van Heracles Almelo en sc Heerenveen, na vier minuten spelen de score tegen FSV Mainz. In de laatste tien minuten liep de score op naar 4-0. Hoffenheim neemt door de zege de derde plek in. Eén punt daar achter staat Hertha BSC, dat FC Ingolstadt met 1-0 versloeg.

Jeffrey Bruma verloor met VfL Wolfsburg bij 1. FC Köln, door een strafschop van Anthony Modeste (1-0). De oud-PSV'er liep in het duel tegen een gele kaart aan, aanwinst Riechedly Bazoer bekeek de hele wedstrijd vanaf de bank.