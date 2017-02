Wenger woest om eerste doelpunt Chelsea

LONDEN - Het eerste doelpunt van Chelsea zaterdag in de topper tegen Arsenal (3-1) had volgens manager Arsène Wenger nooit geteld mogen worden. De geschorste trainer van Arsenal zag vanaf de tribune op Stamford Bridge hoe Marcos Alonso in de dertiende minuut de score opende, nadat Diego Costa met een kopbal de lat had geraakt. Bij de rebound beukte Alonso in de lucht verdediger Héctor Bellerin van Arsenal opzij.

,,Dat was een 100 procent overtreding'', mopperde Wenger. ,,Héctor werd knock-out getikt door de elleboog van Alonso. Het was gevaarlijk spel. Ik was heel verbaasd dat de scheidsrechter dat doelpunt goed keurde.''

De aangeslagen Bellerin kon niet verder en moest zich laten vervangen. De Spanjaard heeft waarschijnlijk een hersenschudding, want volgens Wenger kon hij zich niets van het moment herinneren. ,,Hij wist de uitslag van de wedstrijd ook niet. De scheidsrechters zijn tegenwoordig heel streng bij tackles op de benen en laten ellebogen in het gezicht gaan. Terwijl dat veel gevaarlijker is.''