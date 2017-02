AZ met debutanten Krul en Wijndal tegen PSV

ANP AZ met debutanten Krul en Wijndal tegen PSV

ALKMAAR - AZ begint zaterdagavond met twee debutanten in de basisploeg aan de confrontatie met landskampioen PSV. Doelman Tim Krul maakt zoals al aangekondigd door trainer John van den Brom zijn opwachting onder de lat. De 28-jarige Hagenaar, gehuurd van Newcastle United, begint aan zijn eerste wedstrijd ooit in de eredivisie. Krul speelde wel al bijna 160 wedstrijden in de Premier League.

Door ANP - 4-2-2017, 18:58 (Update 4-2-2017, 18:58)

Links achterin is er een verrassende basisplaats voor Owen Wijndal, afkomstig uit de eigen jeugd. De verdediger vierde twee maanden geleden pas zijn zeventiende verjaardag. Wijndal vervangt de geschorste Ridgeciano Haps. Fred Friday neemt in de spits de plek over van de eveneens geschorste Wout Weghorst. Pantelis Hatzidiakos krijgt als startende rechtsback zijn eerste speelminuten van dit seizoen in de eredivisie.

Bij PSV keert Héctor Moreno na een schorsing terug in de ploeg. De Mexicaan, oud-speler van AZ, neemt centraal achterin de plek over van Nicolas Isimat. De wedstrijd in Alkmaar begint om 19.45 uur.