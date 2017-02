Torres scoort Atlético's 4500e

ANP Torres scoort Atlético's 4500e

MADRID - Atlético Madrid heeft zaterdag zijn vierde plaats in de Spaanse La Liga vastgehouden. De Madrilenen wonnen in het eigen stadion Vicente Calderón met 2-0 van laagvlieger Leganés. Fernando Torres trok de meeste aandacht door beide treffers voor zijn rekening te nemen.

Door ANP - 4-2-2017, 20:30 (Update 4-2-2017, 20:30)

Zijn tweede goal, die hij in het begin van de tweede helft maakte, was een bijzondere voor Atlético. Het subtiele lobje betekende de 4500e goal van de club in de Spaanse competitie. Atlético staat ook daar vierde mee in de eeuwige ranglijst achter Real Madrid (5892), Barcelona (5839) en Athletic Bilbao (4604).

Torres opende de score voor de thuisclub in de 15e minuut. Hij reageerde alert nadat ploeggenoot Antoine Griezmann een strafschop miste en tikte in de rebound de bal achter doelman Iago Herrerín van Leganés.

Atlético heeft 39 punten, zeven minder dan koploper en stadgenoot Real Madrid, dat ook nog eens twee wedstrijden minder heeft gespeeld.