Willems leidt achtervolgend PSV langs AZ

ANP Willems leidt achtervolgend PSV langs AZ

ALKMAAR - PSV heeft in de achtervolging op koploper Feyenoord zaterdag opnieuw geen fout gemaakt. De landskampioen zette ook de vierde wedstrijd na de winterstop, bij AZ, om in een overwinning: 2-4. Verdediger Jetro Willems was met twee doelpunten de opvallendste man bij PSV, waar spits Luuk de Jong ook eindelijk weer eens scoorde.

Door ANP - 4-2-2017, 21:40 (Update 4-2-2017, 21:49)

Het startende elftal van AZ was op liefst zes plaatsen gewijzigd ten opzichte van vorige week, toen de ploeg van trainer John van den Brom verloor bij Vitesse (2-1). Zo maakte doelman Tim Krul na bijna 160 wedstrijden in de Premier League op 28-jarige leeftijd dan eindelijk zijn debuut in de eredivisie. AZ speelde ook met twee nieuwe vleugelverdedigers, Pantelis Hatzidiakos (voor de zieke Mattias Johansson) en Owen Wijndal. Die pas zeventienjarige linksback, de op één na jongste debutant ooit bij AZ, mocht de geschorste Ridgeciano Haps vervangen. In de spits startte Fred Friday omdat ook clubtopscorer Wout Weghorst vanwege een schorsing ontbrak.

Het 'vernieuwde' AZ begon fel en was in de openingsfase gevaarlijk via Levi Garcia en Iliass Bel Hassani, ook twee nieuwelingen in de basis. Aan de andere kant was het bij de eerste kans voor PSV in de dertiende minuut wel gelijk raak. Willems slalomde het strafschopgebied binnen en schoot de bal met links hard langs Krul: 0-1. De keeper van AZ moest drie minuten later ook zijn tweede tegentreffer incasseren, weer van Willems. Na een snel genomen vrije trap kreeg de linksback de ruimte om naar binnen te komen. Dit keer schoot hij de bal met rechts langs Krul, die daarbij niet vrijuit ging.

De PSV-verdediger was even later nog zichtbaar aan het nagenieten van zijn goals toen Alireza Jahanbakhsh bij hem wegliep. De Iraniër stelde Friday in staat de aansluitingstreffer te maken. Toch kwam PSV geen moment in de problemen, zeker niet nadat Gastón Pereiro de marge kort voor rust weer had vergroot. AZ raakte in de tweede helft aanvoerder Stijn Wuytens kwijt met twee keer geel, waarna Luuk de Jong voor het eerst in ruim twee maanden weer eens scoorde voor PSV. Het slotakkoord was weer voor Friday.