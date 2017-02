El Ghazi en Kishna verliezen met Lille

LILLE - Met Anwar El Ghazi in de basis en Ricardo Kishna als invaller heeft Lille zaterdag voor eigen publiek een pijnlijke nederlaag moeten incasseren. De debuterende oud-Ajacieden verloren met hun nieuwe club van hekkensluiter FC Lorient: 0-1. Door de nederlaag blijft Lille op de elfde plek in de Franse competitie staan.

Door ANP - 4-2-2017, 22:11 (Update 4-2-2017, 22:11)

In de Ligue 1 profiteerde Paris Saint-Germain van de nederlaag van Nice in de topper tegen AS Monaco (3-0). De regerend landskampioen won uit bij Dijon met 3-1 dankzij doelpunten van Lucas Moura, Thiago Silva en Edinson Cavani. 'PSG' kwam door de zege op 49 punten, evenveel als Nice, en is op basis van het doelsaldo de nummer twee van de ranglijst. Monaco staat met 52 punten alleen op kop.

Memphis Depay komt met Olympique Lyon, tegenstander van AZ in de Europa League, zondag in actie. Nummer vier Lyon speelt dan de streekderby tegen Saint-Etienne, dat vijfde staat.