Invaller Boëtius wint met Racing Genk

GENK - Trainer Albert Stuivenberg blijft met Racing Genk zicht houden op een plek in de play-offs om het Belgische kampioenschap. Genk won zaterdag in eigen stadion met 1-0 van Excelsior Moeskroen, dankzij een doelpunt na twintig minuten van de Spaanse aanvaller José Naranjo. Huurling Jean-Paul Boëtius mocht halverwege de tweede helft als invaller zijn debuut maken voor de ploeg van Stuivenberg.

Racing Genk staat met 37 punten uit 24 wedstrijden op de achtste plaats in de Belgische competitie, twee punten achter een plek in de top zes. De bovenste zes na dertig speelrondes strijden in de play-offs om de titel. De ploeg van Stuivenberg werd dinsdag in de halve finale van het bekertoernooi verslagen door Oostende (0-1). Naranjo miste in die wedstrijd een strafschop.