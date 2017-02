Rafinha houdt gebroken neus over aan botsing

BARCELONA - Middenvelder Rafinha van FC Barcelona heeft zaterdag zijn neus gebroken in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Athletic Bilbao. De Braziliaan dreigt hierdoor de tweede wedstrijd in de halve finale van het Spaanse bekertoernooi tegen Atlético Madrid van aanstaande dinsdag te missen, zo maakte de club zondag bekend.

Rafinha kreeg bij een botsing met zijn eigen doelman de noppen van Marc-André ter Stegen in zijn gezicht. Hij moest in de 50e minuut met een bebloed gezicht van het veld. De Braziliaan stuurde na de wedstrijd een foto rond waarin een snee boven zijn wenkbrauw te zien was. Volgens de club heeft de voetballer echter ook zijn neus gebroken. ,,Testen hebben de breuk bevestigd. Zijn beschikbaarheid wordt bepaald door de mate van genezing'', aldus Barcelona.

Barcelona-coach Luis Enrique zag zaterdag ook verdediger Gerard Piqué geblesseerd uitvallen. Over de ernst van die blessure maakte de club niets bekend.