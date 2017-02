Toornstra wijkt voor El Ahmadi bij Feyenoord

ENSCHEDE - Middenvelder Jens Toornstra heeft bij Feyenoord zijn basisplaats moeten afstaan aan Karim El Ahmadi. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan zondag in de uitwedstrijd tegen FC Twente (aftrap 14.30 uur) voor het eerst na de winterstop weer beschikken over El Ahmadi, die vorige week met Marokko strandde in de kwartfinale van het toernooi om de Afrika Cup.

Door ANP - 5-2-2017, 13:51 (Update 5-2-2017, 13:51)

Steven Berghuis behoudt zijn plek rechts voorin en aanvoerder Dirk Kuijt mag op het middenveld achter spits Nicolai Jørgensen blijven staan. Eljero Elia, die vorige week zondag tegen NEC (4-0) een lichte hamstringblessure opliep, is fit genoeg om te starten in Enschede. Terence Kongolo krijgt links achterin weer de voorkeur boven Miquel Nelom.

Bij FC Twente vervangt Fredrik Jensen op het middenveld de geschorste Bersant Celina.