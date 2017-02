Ajax wint met 2-0 bij Roda JC

KERKRADE - Ajax heeft zondag in de titelrace geen averij opgelopen tegen Roda JC. In Kerkrade won de ploeg van trainer Peter Bosz in een matig duel verdiend van de Limburgers. Kort na de rust scoorde Davy Klaassen. In blessuretijd bepaalde Amin Younes de eindstand op 0-2.

Door ANP - 5-2-2017, 14:31 (Update 5-2-2017, 14:39)

Trainer Yannis Anastasiou van Roda JC koos tegen Ajax op hoofdlijnen voor de basisformatie die vorige week met 4-0 van Excelsior won. Van alle nieuwelingen, die op de slotdagen van de transferperiode dankzij het geld van de nieuwe geldschieter, de Zwitsers Russische miljonair Aleksej Korotajev, naar Kerkrade kwamen, kreeg alleen Mohamed El Makrini een basisplaats. Hij nam de plek in van Adil Auassar.

Ajax begon in het goed bezette stadion voorzichtig. De Amsterdammers hadden in de openingsfase weliswaar veel balbezit, maar kwamen weinig in de buurt van doelman Benjamin van Leer. De defensie van Roda JC kon daardoor het eerste half uur zonder al te veel moeite stand houden, alhoewel Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Justin Kluivert, onder toeziend oog van vader Patrick, wel van afstand probeerden te scoren.

Tweede helft

Roda JC haalde zonder schade de rust tegen het betere Ajax. Kansen kregen de Limburgers nauwelijks. Alleen Mitchel Paulissen kwam een keer in kansrijke positie. Ajax kreeg in de slotfase van de eerste helft nog wel een goede mogelijkheid. Younes verzuimde die te verzilveren.

De eerste kans na rust was voor Roda JC. Paulissen schoot in het zijnet. Na 53 minuten kwam Ajax verdiend op voorsprong. De voorbereidende actie was van Ziyech, waarna de bal via Kasper Dolberg bij Klaassen terecht kwam. De middenvelder schoot buiten bereik van doelman Van Leer in de korte hoek raak: 0-1. Even later miste Ziyech de kans de marge te verdubbelen.

Anastasiou bracht daarna een tweede nieuweling binnen de lijnen: Gyliano van Velzen. Veel helpen deed het niet. Ajax was en bleef de betere ploeg tegen het onmachtige Roda JC. Alleen Abdul Ajagun was tweemaal gevaarlijk. Ajax was dichtbij een tweede doelpunt, maar Younes raakte de lat. In de spannende en levendige slotfase, waarin Roda JC met opportunistisch voetbal de gelijkmaker probeerde te forceren, bleef Ajax overeind. Sterker nog: in blessuretijd maakte Younes de 0-2.