ANP Van Bronckhorst heeft genoeg te vieren

ENSCHEDE - Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord trekt zondagavond in een opperbest humeur thuis een fles wijn open. Van Bronckhorst vierde niet alleen zijn 42e verjaardag, maar kreeg als 'cadeautje' van zijn selectie zondag ook een overwinning op FC Twente (0-2). ,,Het kan niet op'', zei de Rotterdamse trainer lachend.

Door ANP - 5-2-2017, 17:16 (Update 5-2-2017, 17:45)

Feyenoord won zondag in Enschede ook de vierde wedstrijd na de winterstop en kreeg opnieuw geen doelpunt tegen. ,,De 'nul' houden is altijd de basis voor succes. Het geeft vertrouwen. Niet alleen aan de verdediging, maar ook voorin'', zei Van Bronckhorst. ,,Iedereen weet dat het achterin degelijk en goed staat. Als je dan een keer scoort, is de winst al bijna binnen. Wij hebben in de eredivisie de minste tegengoals en de meeste doelpunten gemaakt. Daarom staan we zo hoog.''

Zoals zo vaak dit seizoen sloeg Feyenoord in de slotfase toe. Het inbrengen van de aanvankelijk gepasseerde Jens Toornstra voor Dirk Kuijt was daarin volgens Van Bronckhorst cruciaal. ,,Jens is een pendelaar, met zijn loopvermogen speelden wij Twente helemaal kapot.''

Elia

Eljero Elia stond al op het punt om gewisseld te worden toen hij een kwartier voor tijd de voorzet leverde waaruit Eric Botteghin de score opende. ,,Dit was zo'n wedstrijd waarin ik mijn momenten moest uitkiezen'', zei Elia, die afgelopen week amper had getraind vanwege hamstringklachten. ,,Ik zat hier de hele tijd op te loeren. Je moet toeslaan wanneer het kan, gelukkig is dat weer gelukt.''

Doelpuntenmaker Botteghin voelde het al aankomen. ,,In de tweede helft hadden we het onder controle. Geduld is belangrijk, we voelden dat de goal zou vallen. Fijn voor mij, voor het hele team en voor alle fans dat ik het kon doen.''