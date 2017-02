Spandoek tart Celina en FC Twente

ANP Spandoek tart Celina en FC Twente

ENSCHEDE - FC Twente heeft zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord een spandoek laten verwijderen met de tekst 'Kosovo is Serbia!'. Het doek hing over de reling van de tribune op Vak P, waar de fanatieke aanhang zit. De geschorste Twente-speler Bersant Celina, international van Kosovo, zag het op de hoofdtribune vol ergernis aan.

Door ANP - 5-2-2017, 18:18 (Update 5-2-2017, 18:18)

,,Prachtige club en geweldige fans, maar voor de individuen die dit hebben gedaan, heb ik geen respect'', zette Celina op Instagram bij een foto van het spandoek. Kosovo heeft zich afgescheiden van Servië, maar de Serviërs erkennen de onafhankelijkheid niet. De spanningen tussen beide landen namen recent toe toen in Kosovo een Servische trein werd tegengehouden met daarop de provocerende tekst 'Kosovo is Servië'. Diezelfde tekst stond zondag ook in de Grolsch Veste.

,,Een dergelijk spandoek hoort niet in een voetbalstadion thuis'', meldde Twente in een verklaring. ,,In overleg met alle partijen is besloten om kort voor rust, in verband met mogelijk escalatie, het spandoek te verwijderen.'' De club onderzoekt wie er achter zit.