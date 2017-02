FC Utrecht vierde na zege op sc Heerenveen

UTRECHT - FC Utrecht is in de eredivisie zondag naar de vierde plaats gestegen. In de Galgenwaard won het team van trainer Erik ten Hag van concurrent sc Heerenveen, dat tot zondag vierde was: 1-0. Andreas Ludwig maakte in de 25e minuut het enige doelpunt.

Door ANP - 5-2-2017, 18:42 (Update 5-2-2017, 18:42)

FC Utrecht heeft nu 34 punten, Heerenveen en Vitesse 33 en AZ 32. Van de laatste dertien eredivisiewedstrijden verloor Utrecht er slechts één.

Beide ploegen beëindigden de wedstrijd met tien man. Sam Larsson van Heerenveen kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart. Kort daarna moest ook Ludwig met direct rood vertrekken.