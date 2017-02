Ranieri proeft angst bij Leicester City

ANP Ranieri proeft angst bij Leicester City

LEICESTER - Claudio Ranieri maakt zich zorgen bij Leicester City. De club die vorig seizoen tot ieders verrassing kampioen werd in de Premier League, moet nu serieus vrezen voor degradatie. Leicester City staat na de nederlaag zondag tegen Manchester United (0-3) nog maar één punt boven de rode streep.

Door ANP - 5-2-2017, 20:45 (Update 5-2-2017, 20:45)

,,Afgelopen seizoen blaakten we van het zelfvertrouwen, maar dat is weg'', zei Ranieri. ,,We zijn nu bang. Zodra er iets fout gaat in een wedstrijd, gaan de hoofden hangen. Dat is niet goed, we moeten dan juist opstaan en reageren. Onze kracht is nooit opgeven. Alleen zo kunnen we hier verandering in brengen.''

De 'Foxes' wonnen voor het laatst op oudejaarsdag tegen West Ham United. In 2017 pakte Leicester slechts één punt uit vijf competitieduels en bovendien wist het daarin geen enkel doelpunt te maken. Spits Jamie Vardy, vorig seizoen de grote man met 24 treffers, staat nu pas op vijf doelpunten. ,,Het vertrouwen is ver te zoeken'', zei Ranieri, die zelf zoals altijd positief blijft. ,,Ik ben blij met mijn spelers en zij met mij. We blijven vechten.''