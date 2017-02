Overvolle agenda Real Madrid

MADRID - Real Madrid heeft de komende maand een overvolle agenda met acht duels in een tijdbestek van 25 dagen. Dat is inclusief de inhaalwedstrijd uit de competitie tegen Valencia.

6-2-2017

Die wedstrijd stond aanvankelijk gepland in december, maar werd uitgesteld wegens deelname van de Madrilenen aan het WK voor clubs in Japan. De confrontatie in stadion Mestalla staat nu voor 22 februari geprogrammeerd. In de Champions League wacht een dubbele ontmoeting met het Italiaanse Napoli.

De afgelaste wedstrijd tegen Celta de Vigo zit nog niet in het drukke schema voor de manschappen van coach Zinedine Zidane. Dat competitieduel kon zondag niet doorgaan omdat het dak van het stadion in Vigo door de storm was losgeraakt. Real verzette zich nog tegen de afgelasting, maar moest zich neerleggen bij het besluit van de burgemeester.

Real is koploper in La Liga met 1 punt meer dan FC Barcelona, maar met twee wedstrijden minder gespeeld.