ANP VVV verliest na bijna vier maanden weer eens

EINDHOVEN - VVV-Venlo heeft maandag voor het eerst in tijden weer een wedstrijd in de Jupiler League verloren. In Eindhoven was Jong PSV met 2-1 te sterk voor de koploper, die daarmee de reeks van zes achtereenvolgende zeges beëindigd zag worden.

Door ANP - 6-2-2017, 22:14 (Update 6-2-2017, 22:14)

Ralf Seuntjens bracht VVV na een kwartier spelen op De Herdgang op voorsprong. Nog voor rust scoorden Jerold Promes (eigen doel) en Sam Lammers voor Jong PSV. Na de pauze wisten beide ploegen het doel niet meer te vinden. VVV had 14 oktober voor het laatst verloren in de competitie, met 2-0 bij Fortuna Sittard.

Nummer twee Jong Ajax, dat niet naar de eredivisie mag promoveren, ging na een voorsprong van 2-0 met 5-2 onderuit bij Fortuna Sittard. Dankzij Vaclav Cerny en Mateo Cassierra leidden de Amsterdammers halverwege met ruim verschil, maar na de pauze scoorde Fortuna liefst vijf keer en wist het de wedstrijd alsnog te winnen.

Openingstreffer

FC Volendam en MVV, de belangrijkste uitdagers van VVV in de strijd om de titel, wonnen allebei. Volendam versloeg in de derde minuut van de blessuretijd van de tweede helft FC Den Bosch met 2-1 door een treffer van Kevin van Kippersluis. Kees Kwakman nam voor rust op fraaie wijze de openingstreffer voor zijn rekening voor de Noord-Hollanders. Romero Regales kopte Den Bosch in de 78e minuut langszij.

MVV had het bij FC Oss een stuk makkelijker: 0-3. Thomas Verheijdt (tweemaal) en Joeri Schroijen scoorden. Volendam en MVV verkleinden, met nog veertien speelronden te gaan, de achterstand op VVV tot acht punten.

Juichen

Het vorig seizoen naar de Jupiler League gedegradeerde De Graafschap had eindelijk weer reden tot juichen. Henk de Jong behaalde zijn eerste zege als coach van de Doetinchemmers, en deed dat uitgerekend tegen zijn oude werkgever Cambuur: 3-0.

Hekkensluiter Achilles'29 behaalde tegen FC Eindhoven de tweede overwinning dit seizoen: 4-3. Achilles staat nog wel negen punten achter op FC Dordrecht, dat na een verliesbeurt bij NAC (1-0) voorlaatste blijft.