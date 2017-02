Granada weg van laatste plaats in Spanje

ANP Granada weg van laatste plaats in Spanje

GRANADA - Granada heeft maandag afstand gedaan van de laatste plaats in de Spaanse voetbalcompetitie. De Braziliaanse aanvaller Andreas Pereira bezorgde zijn ploeg met een doelpunt in de zeventiende minuut een overwinning op Las Palmas, de nummer elf op de ranglijst: 1-0.

Door ANP - 6-2-2017, 22:46 (Update 6-2-2017, 22:46)

Het was voor Granada de tweede competitiezege dit seizoen. De ploeg van trainer Lucas Alcaraz won begin december met 2-1 van Sevilla. Met dertien punten uit 21 duels staat Granada nu naast nummer achttien Sporting Gijon. Osasuna is met tien punten de nieuwe hekkensluiter in La Liga.