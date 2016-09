Tv-scherm zo dun als papier

De televisietechniek blijft zich rap ontwikkelen. Niet alleen het type beeldschermen en de resolutie veranderen, ook features als high dynamic range (HDR) dringen zich op. Denk niet dat HDR een bijzaak is. De kijkervaring verbetert er zichtbaar door.

Maar eerst het type beeldscherm. Eerst had je de strijd tussen plasma en lcd/led. Die is nu beslecht. Plasma is zo goed als weggevaagd. Lcd heeft de strijd gewonnen. Maar een nieuwe rivaal dient zich aan, die een aantal grote voordelen biedt.

Oled maakt nog...