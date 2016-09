Gezond eten is ’hot’

Kookboeken en diëten zijn niet aan te slepen: gezond eten is ’hot’. Dat blijkt ook uit onze enquête. Verse producten, veel afwisseling en weinig suikers scoren hoog op de vraag wat belangrijk is voor de dagelijkse voeding.

Door Durk Geertsma - 19-9-2016, 11:02 (Update 19-9-2016, 12:41)

Opvallend is dat vrouwen het eten van minder vlees beduidend belangrijker vinden dan mannen, net als de inname van weinig koolhydraten en de aan- of afwezigheid van E-nummers in voedsel. Vrouwen slaan vaker een dagje vlees over en zijn ’flexitariër’.

Diëtist en sportprofessional Marloes Waardijk: „Vrouwen denken meer over voeding na en kiezen iets bewuster. Ze doen ook vaker boodschappen dan mannen. Ik merk dat mannen meer hechten aan hun stukje vlees en pas bewuster met eten omspringen als ze een gezondheidswaarschuwing hebben gehad. Dan zijn ze heel gemotiveerd om de voeding aan te passen.”

Met de inname van groente en fruit zit het wel goed. Waar het Voedingscentrum adviseert om 250 gram groente en twee stuks fruit te eten, scoren deelnemers aan deze enquête in meerderheid 200 gram groente en 2 stuks fruit. Niet ’te’ dus.

Waardijk: „Te is nooit goed. Iedereen heeft tegenwoordig een mening over voeding en wat goed is en wat niet. Waar het om gaat is om te kijken naar wat het beste bij jou past. Zoek naar een gezond levenspatroon. Geniet twee of drie keer per week van iets ongezonds, zelfs als je af wilt vallen. Op die manier kun je gezond patroon volhouden.”