Berlijns ruwe kant

Joost Brantjes De Deutsche Oper aan de Bismarckstrasse. Bekijk Fotoserie

Nederlanders lopen al jaren weg met Berlijn. We genieten er van jeugdig elan en geschiedenis, van winkels en horeca. En een groot architectuuraanbod. Wij vlogen oostwaarts om het brutalisme te bestuderen.

Door Joost Brantjes - 29-9-2016, 15:35 (Update 29-9-2016, 15:35)

Ruim dertig miljoen toeristische overnachtingen werden vorig jaar in Berlijn geregistreerd. Daarmee trad de stad toe tot de Champions League van citytripsteden, waarvan ook New York, Londen, Parijs, Dubai, Singapore en Hongkong deel uitmaken. Wie vaker in een stad komt, gaat op zoek naar minder bekende bezienswaardigheden. Architectuur bijvoorbeeld.

Thomas Krüger is...