Kleur tot aan de vorst

Foto: Modeste Herwig 1. Herfstaster (Aster novi-belgii ’Schöne von Dietlikon’) met daarachter de fel blauwe salie Salvia uliginosa. 2. Vetkruid, Sedum ’Herbstfreude’ 3. Diamantgras (Calamagrostis brachytricha) en links dahlia’s.

Net als je denkt dat alles uitgebloeid is brengen de herfstasters weer kleur in de tuin, vaak zelfs tot aan de eerste vorst. Asters zijn al honderden jaren in tuinen te vinden, ze zijn geliefd dankzij de prachtige kleuren en de late bloei.

Door Modeste Herwig - 22-10-2016, 7:00 (Update 22-10-2016, 7:00)

Aanvankelijk zag je slechts een paar verschillende herfstasters in borders, helaas niet altijd zo sterk. Inmiddels is het sortiment zeer uitgebreid en komen er zelfs elk jaar nieuwe asters bij. Je kunt kiezen uit talloze prachtige soorten en tuinvormen...