Marley Spoon

In de afgelopen jaren heb ik al heel wat maaltijdboxen uitgeprobeerd.

Door Hanneke van den Berg - 21-10-2016, 7:02 (Update 21-10-2016, 7:02)

Deels omdat het me makkelijk leek om een paar dagen geen boodschappen te hoeven doen, deels om wat creatiever te worden in het koken (ik bleef nogal vaak in een cirkeltje van een aantal maaltijden ronddraaien en verzon zelden iets nieuws) en ook deels omdat die boxen hoeveelheden aanleveren die je nodig hebt voor de gerechten. Niet meer, niet minder en dus gooi je veel minder eten weg. En dat is natuurlijk prettig als je probeert een Groener Bestaan te creëren voor jezelf en je gezin.

Al zijn er boxen, moet ik zeggen, die van sommige ingrediënten veel te veel (sperziebonen bv) en van andere nogal weinig leveren (vlees en vis).

Elegant verpakt

Van al die boxen bevalt die van Marley Spoon me de laatste tijd eigenlijk het best. In de doos is iedere maaltijd in een papieren zak elegant verpakt, er zitten fraaie recepten bij die op een grote kaart gedrukt zijn, waardoor je deze makkelijk kan bewaren in een map voor een volgende keer en alle ingrediënten zijn altijd vers.

Ik schrok dus nogal toen onlangs in een onderzoek van Wakker Dier gemeld werd dat zij behoorden tot de vier (van de tien) slechtst beoordeelde boxen wat betreft diervriendelijkheid, omdat ze keurmerkloos vlees en vis, dan wel stalmelk of schuureieren bevatten.

Directeur Fabian Siegel

Ik besloot hierover de directeur van Marley Spoon, Fabian Siegel, eens aan de tand te voelen. Via Skype, want hij zat in de VS op dat moment.

,,Klopt’’, zegt Fabian Siegel. ,,Onze producten zijn niet allemaal biologisch. Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste bieden wij voor de prijs van onze boxen goede, voedzame maaltijden met verse ingrediënten, maar we willen de box voor onze klanten niet al te duur maken en biologisch vlees kost nou eenmaal veel meer dan ander vlees. Maar wij kennen onze producenten allemaal en verzekeren ons er altijd van dat de dieren goed behandeld worden. Ook de boeren die de groente en eieren leveren zijn lang niet allemaal biologisch gecertificeerd, maar dat zijn ze vaak niet omdat het heel duur is om zo’n certificaat te verkrijgen. Dat wil echter niet zeggen dat deze boeren niet goed voor hun dieren zouden zijn of hun groente volspuiten met onkruidverdelger. De producten die wij in de maaltijdbox stoppen zijn stuk voor stuk producten waar wij volledig achter staan.’’

Verspilling vermijden

Volgens Siegel is de belangrijkste drijfveer van zijn bedrijf verspilling te vermijden. ,,Wij willen over een aantal jaren de supermarkt grotendeels vervangen hebben. Supermarkten verspillen ongelooflijk veel voedsel en daar betaalt de consument allemaal aan mee. Als supermarkten inkopen, doen ze dat op basis van een schatting. Alles wat niet verkocht wordt, wordt vaak weggegooid, maar dat verspilde voedsel is wel in de prijs van hun producten inbegrepen. Als mensen met onze box koken, hoeven ze niets of amper wat weg te gooien en daardoor kunnen we uiteindelijk goedkoper zijn dan de supermarkt.’’

Veel geld

Het blijft een moeilijk iets: wil je alles biologisch eten, dan betaal je daarvoor veel geld. Dat is niet iedereen gegund. Ik denk op zich dat het inderdaad belangrijker is dat je weet dat dieren goed behandeld worden en dat groente niet volgespoten wordt met bestrijdingsmiddelen dan dat er een biologisch stempel op zit. Als ik het zou kunnen betalen, zou ik volledig biologisch willen eten. Maar aangezien dat niet kan, is het inderdaad belangrijk om te weten dat boeren goed met hun beesten omgaan en dat de groente zo zuiver mogelijk wordt geteeld.