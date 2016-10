Favoriete ontbijtjes

De laatste tijd heb ik heel veel ontbijtrecepten uitgeprobeerd. Ik denk dat er vrijwel geen kookboek met ontbijtideeën is verschenen waaruit ik niets heb uitgeprobeerd.

Door Hannake van den Berg - 28-10-2016, 7:25 (Update 28-10-2016, 7:25)

Daar zijn uiteindelijk drie ontbijtjes uitgekomen die ik hier en daar wat heb aangepast en die nu al maanden tot mijn absolute favorieten behoren.

Ze zijn alle drie heel simpel en snel klaar.

Als ik ’s ochtends sport voordat ik naar de krant ga, eet ik liever van te voren niets of niet veel en dan neem ik dit ontbijtje mee naar mijn werk. Bij de Blokker krijg je van die fijne potjes met gouden deksel die hier perfect voor zijn. Ik vul dat potje voor iets minder dan de helft met gemengd bevroren fruit. Ondertussen maak ik in drie minuutjes tijd met 40 gram havermout en 250 ml (zelfgemaakte) amandelmelk of gewone koemelk een lekker portie havermout. Die giet ik op het bevroren fruit et voilá: een ontbijtje is klaar. De havermout is natuurlijk koud als ik het ga eten, maar dat is echt verrassend lekker!

Het tweede favoriete ontbijtje is een groene smoothie. Ook daar gaat 250 ml melk in, een grote hand gesneden boerenkool, een handje cashewnoten en een banaan in stukjes. Dat varieer ik natuurlijk. Dan gaat er bijvoorbeeld babyspinazie in in plaats van boerenkool en een hand vol muesli in plaats van noten. Even in de blender en klaar!

Soms heb ik ook gewoon zin in brood, maar ik merk steeds meer dat ik dat toch het liefste zelf bak. Op internet zijn veel recepten te vinden. Ik maak hem graag met 50 procent roggemeel en 50 procent volkorenmeel. Op de ene boterham doe ik zelfgemaakte notenpasta of pindakaas van Max (is hele lekkere) en op de andere lekkere zelfgemaakte jam (niet door mij, maar door mensen die dat heel goed kunnen, ha!).