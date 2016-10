Winterpret om de hoek

Koen van Wijk Winters spel in een Sauerlands decor. Bekijk Fotoserie

Niet zwoegen in loipes of in vliegende vaart de piste af, maar wandelen met husky’s en genieten vanuit een paardenslee. Wie voor een korte vakantie winterpret voor het hele gezin zoekt, kan op een paar uur rijden van Nederland terecht in Sauerland.

Door Tialda Hoogeveen - 27-10-2016, 23:56 (Update 28-10-2016, 0:01)

...