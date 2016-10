Tafelzuur, fruitsnoep en gerookte boter

Door Hanneke van den Berg - 31-10-2016, 10:37 (Update 31-10-2016, 10:37)

Zelf inmaken is weer helemaal hot. Maar wie heeft daar tegenwoordig de tijd voor? Daarom komen de jongens van De Lepelboom als geroepen. Zij maken nieuwe smaken met oude conserveringstechnieken. Door voedsel te drogen, in te leggen en te roken kun je heel bijzondere smaken creëren, zo tonen ze met hun tafelzuur, fruitsnoep en gerookte kaas, amandelen, cashewnoten en, heel bijzonder, gerookte boter. Hun producten zijn te bestellen via hun site, waar ook hun vele verkooppunten te vinden zijn.

Zie www.lepelboom.nl