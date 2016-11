Happy

Acht willekeurige zinnetjes. Je bent niet een mens in het universum, je bént het universum. Probeer de stilte niet te begrijpen, je kunt het alleen ervaren als het verstand zwijgt. Je hoofd buigen voor je hart belichaamt een belangrijke filosofische les. Brug bouwen tussen jou en de kosmos. Nooit gedacht dat ik ooit mijn benen in mijn nek zou leggen. Als we er niet op vertrouwen dat het leven ons draagt, worden we controlfreaks.

Door Rob van Vuure - 5-11-2016, 7:00 (Update 5-11-2016, 7:00)

Krishna leert ons dat onvoorwaardelijke liefde het beste...