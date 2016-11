Streaks voor snelle work-out

In drukke tijden schiet sporten er vaak bij in. De app ’Streaks Work-out’ doet er alles aan om je weer in beweging te krijgen. Je hebt geen attributen nodig, hoeft het huis niet uit en het kost maar een paar minuutjes. Je kiest eerst hoe lang je wilt sporten: 6, 12, 18 of 30 minuten. Vervolgens worden er 6 of 7 oefeningen geselecteerd (uit het totaal van 18) die zich in willekeurige volgorde herhalen: 5 push-ups, 6 leg lifts, 4 kicks,...