’Het mannelijk lid isgeen pauwenstaart’

Voor een boek over de evolutie van de mens dat ik aan het schrijven ben, las ik een artikel over seksuele selectie. Is het mogelijk dat lichamelijke kenmerken van de mens die op zich niks met de voortplanting te maken hebben, onderworpen zijn aan evolutie omdat het andere geslacht een voorkeur heeft voor extreme maten?

Evolutiebiologen nemen aan dat de belachelijke staarten van pauwen en paradijsvogels zo ontstaan zijn. Doordat het vrouwtje een voorkeur heeft voor lengte en kleur zijn steeds de...