Asgardia snelstgroeiende landin de kosmos

Foto 123rf ’Welkom in Asgardia’, waar het nieuwe land zich oo mag bevinden.

De eerste ruimtenatie, een buitenaards land, is eindelijk een feit. Sinds de stichting ervan op 12 oktober gaat de bevolkingsaanwas in Asgardia razendsnel. Er zijn al meer dan een half miljoen inwoners. ’Welkom in Asgardia’ zul je nog niet zo snel horen, want echt tastbaar aanwezig is dit ruimteland nog niet.

Asgardia bestaat nu nog alleen in de hoofden van de mensen die zich hebben ingeschreven als ingezetene. Die luchtigheid hoeft niet al te lang te duren, want zodra er meer dan...