Stijlvol, trendy, vrouwelijk

Janine Feikes-Butter Bekijk Fotoserie

Voor je naar binnen stapt, vergaap je je eerst aan de etalage die nu helemaal in kerstsfeer is. Wanneer je het statige pand van Huis van Schagen aan de Gedempte Gracht in gaat, weet je niet waar je eerst moet kijken. Modern en trendy interieur met een spannende mix van meubels, mode, sieraden en accessoires. Stijlvol, trendy en vrouwelijk is de meest treffende beschrijving voor de winkel.

Door Marja van Spaandonk - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

Je wordt direct omgeven door al die kleurige spullen die er staan en hangen. Sanne...