Gek op vintage

Isabelle van Dorp (26) is gek op vintage en tweedehands kleding. „Vintage is uniek, vaak zelfs gemaakt van mooie stoffen, aparte patronen en in een goede pasvorm. Vandaar dat alles nog makkelijk een tweede of derde keer mee kan. Zo ben je ook nog eens duurzaam bezig.”

Door Marja van Spaandonk - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

Zelf draagt ze veel vintage, gecombineerd met nieuwe items. Haar appartement heeft een jaren 70-stijltje. Ze ging regelmatig naar Amsterdam, waar volop vintage-winkeltjes te vinden zijn. „In Schagen hadden we zoiets nog niet.” Eigenlijk is...