Van-alles-wat-winkel

Achter een opvallende etalage gaat een bijzondere winkel schuil: Sietsma Army Goods.

Door Marja van Spaandonk - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

Een stoere zaak waar je heerlijk kunt rondsnuffelen. Een militaire dumpwinkel, die je vroeger wel meer tegenkwam, maar deze heeft de tand des tijds doorstaan. Je kunt er terecht voor campingspullen, militaire kleding, camouflagenetten, kisten en ander militair spul, outdoorkleding, gereedschap, warme truien, jassen, mutsen, schoenen en nog veel meer.

De zaak is gestart in 1971 en bestaat dus al vijfenveertig jaar. Eigenaar is Bart Sietsma en hij wordt bijgestaan door...